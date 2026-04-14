K-POPファンならば、誰しも“トラック”という言葉に少し敏感になるかもしれない。なぜなら、長年にわたって不満と糾弾の象徴として使われてきたからだ。【写真】K-POPファンのトラックデモ、効果と危険性しかし今春、NCTから去ったマークを巡る光景は、これまでの常識を覆すものとなった。（写真提供＝OSEN）マークデビュー10周年という節目にグループから脱退したマーク。脱退というデリケートな決断ゆえに、本来であれば批判や