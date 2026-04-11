4月11日、元Hey! Say! JUMPの中島裕翔と女優の新木優子が結婚を発表した。突然の発表に祝福の声が上がる一方で、昨年のグループ脱退との関連性を指摘する声も広がっている。中島は所属していたSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じ、「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とコメントを発表。新たな人生への決意を示した。「2人の交際は、2025年12月20日に『女性セブン』（小学館）が報