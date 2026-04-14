◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦〇同級２位・那須川天心（９回終了ＴＫＯ）同級１位フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝に９回終了ＴＫＯ負けを喫した、元世界２階級制覇王者で同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝が１４日までに、自身のイ