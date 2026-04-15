YouTuberのパンナコタさんが2026年4月12日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、ファンが無断で自宅に押し掛けてきたと報告した。ドアホン越し「写真とか撮れたりします？」パンナコタさんは動画映えするカラフルなお菓子を作ったり、食べたりする動画を投稿する男性YouTuberで、登録者数は159万人に達する。「家バレしました。」と題した動画でパンナコタさんは、「視聴者、家来たー」と切り出し、半年以上前に撮影した、テ