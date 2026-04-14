4月は各企業が新入社員を迎え入れ、フレッシュな若手たちが新社会人として働きはじめる季節だ。新入社員たちは研修などを経て部署に配属され、先輩社員の下で仕事を覚えていくことになる。業種にもよるが、先輩に数カ月間は仕事を教えてもらいながら、一人前の社員へと成長していくのが一般的だ。ただ、最近ではあまりに生意気で、先輩社員の指導をまともに受けない新入社員も増えているとか……。今回、問題ありすぎな新入社