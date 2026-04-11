京都・園部小学校に通う小学６年生の安達結希くん（１１）の行方がわからなくなってから２週間以上が経過した。結希くんは３月２３日の朝、父親が小学校の近くまで車で送り届けたあと、消息不明となっている。警察は小学校周辺の山狩りや周辺施設のカメラ映像の解析を行ったが足取りはつかめず。人口１万５千人ほどの静かな町は騒然となった。先月２９日には山中で親族が結希くんの通学用リュックを発見したが、一度捜索した