ホワイトハウスのサウスローンから大統領専用ヘリコプターに搭乗する前に記者団と話すトランプ氏＝9日/Alex Brandon/AP（CNN）米国とイランが交渉の席に戻る道を模索する中、トランプ米大統領は14日、今後2日間のうちにパキスタンで「何かが起きる可能性がある」と言及した。トランプ氏はパキスタンの首都イスラマバードに派遣されている米紙ニューヨーク・ポストの記者に、「そこにとどまっていた方がいい。今後2日間で何か起きる