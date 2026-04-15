株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、レジ横などで展開するホットスナックの新商品として「揚げたこ焼き（3個入り・6個入り）」を、4月21日より全国の店舗にて順次発売します。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■店内で最終調理本格出汁と大きめタコが魅力本商品は、工場などで作られたものを単に温め直すのではなく、店舗内で実際に揚げてから提供されるのが最大の特徴です。カツオベースのコクのあ