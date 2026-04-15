人気声優・Lynnがパーソナリティを務める競馬バラエティ特別番組『りん競馬in虎ノ門』が、ラジオNIKKEIにて今春も全4回シリーズで放送されることが決定した。初回放送は4月17日で「皐月賞」を特集する。【写真】100万円の払戻金！大阪杯3連単的中させたLynn今度は皐月賞予想同企画は2025年春のGIシーズンにスタート以降、競馬初心者もすでに競馬ファンという人も楽しみながら春・秋GIの目玉レースや出走馬の情報を得られる番