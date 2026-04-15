企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開する株式会社ジェイックは、同社が提供する新入社員研修の受講者に対して行ったアンケートの結果を発表した（回答者２４７人、調査日４月３日〜４月１０日）。「生活費以外で、初任給をどのように使いたいですか？現時点であてはまるものをすべて選択してください」と質問したところ、「親や家族へのプレゼント」が７４．９％、「趣味」が４７．８％、「貯蓄」が４０．５％、「自