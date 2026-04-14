一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）が14日、公式XでX上に投稿されているJASRAC管理楽曲の「歌ってみた」「弾いてみた」動画の投稿について言及した。【写真】「分かりやすい!!」と反響Xでの「歌ってみた」「弾いてみた」動画に言及したJASRAC「現在X上で、JASRAC管理楽曲の『歌ってみた』『弾いてみた』動画の投稿について話題になっています」と指摘。「JASRACと契約を締結しているUGCサービスやSNS（YouTube、Insta