気象予報士でタレントの穂川果音（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。白のミニT＆デニム姿を披露し、コーデのポイントを説明した。「昨日の東京は最高気温25℃近くまで気温が上がって4月中旬でこの暑さは、身体がまだ慣れていなくて服選びに迷っちゃうよね」とつづり、白のミニT＆デニム姿の写真をアップ。「高身長で胸にボリュームがある私が、この時期一番気をつけているのが『中途半端なゆったりトップス』」と明