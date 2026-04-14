地元メディア嘆き「今月は4試合にしか先発していない」レッドソックスの吉田正尚外野手は、13日（日本時間14日）に敵地で行われたツインズ戦も出番なしに終わり、3試合連続スタメン落ちとなった。9試合で打率.263、OPS.868ながら厳しい現実に、地元メディアも怒りをあらわにした。地元メディア「Boston Sports Gordo」は「悔しい。好調のマサが3日連続でスタメン落ちかよ。もっと長い目で見られるべきだ」と主張。地元メディア