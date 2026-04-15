きのう、千葉県白子町で、交通トラブルになった20代の男性に刃物のようなものを見せて脅迫したとして、78歳の男が逮捕されました。車から降りて助手席に向かって歩く男。すると、運転手に向かって何かを叫んでいます。男の右手には刃物のようなものが見えます。逮捕されたのは、長生村の会社員・笠間實容疑者（78）です。警察によりますと、きのう朝、白子町の県道で20代の男性が運転する車の助手席のドアなどをたたき、「出てこい