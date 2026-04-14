自転車の交通違反者に反則金納付を通告する「青切符」制度が4月に始まりました。そんな中、この制度を悪用し、現金をだまし取る事件が発生しているとして、警察庁が注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…怖い」これが自転車の「青切符」悪用した悪質な手口＆対策です！警察庁は「警察官をかたり、交通違反の取り締まりと称して自転車の運転者にお金を支払わせる詐欺事案が確認されています」と投稿。「警察官が取り締