鈴木亮平（43）主演のTBSの日曜劇場『リブート』が3月29日に最終回を迎え、その衝撃的な結末がネット上で大きな波紋を広げている。同作は、妻殺しの濡れ衣を着せられた松山ケンイチ（41）演じるパティシエの早瀬陸が、鈴木演じる悪徳刑事・儀堂歩の顔に整形して「リブート（再起動）」し、真犯人を追い詰めていく“エクストリームファミリーサスペンス”。先の読めない怒涛の展開で注目を集めた同作は、民放の今期ドラマでは唯一平