行方不明となった安達結希くんNEWSポストセブン

男児が行方不明の京都・南丹市 身元不明の遺体発見で記者ら動揺か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 京都府南丹市で13日、子どものものとみられる遺体が発見された
  • 小学校から南に約2キロの林道付近で発見され、一部白骨化していたとのこと
  • 「地元の人間もクルマじゃないと通過しない道でしょう」と、大手紙在阪記者
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