膨大なウェブサイトやデジタルメディアの収集・保管を行っている非営利団体のインターネットアーカイブが、人気バンドのニルヴァーナやテレヴィジョンなどの貴重なライブ音源を公開しています。これらのコレクションはアダム・ジェイコブス氏という1人の音楽ファンが、数十年にわたって録音してきたものです。Aadam Jacobs Collection at the Live Music Archive : Free Audio : Free Download, Borrow and Streaming : Internet A