―［ひろゆきの兵法〜われら氷河期は[人生後半]をどう生きるか?〜］― 就職氷河期世代はこれまでの人生においてさまざまな困難を乗り越えてきたわけだが、40-50代になって迎える新たな難問が「定年後」だ。人生後半も過酷な彼らは、いかに生き抜いていくべきか？同世代のひろゆき氏が考える。◆「老後も働く」前提より「働かず生き延びられる」を目指すほうが現実的定年後も働くのが当たり前、みたいな話をよく聞きます。ただ