バッテリーを組んだスミスが振り返った【MLB】ドジャース 2ー1 メッツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は14日（日本時間15日）、本拠地のメッツ戦に先発し、8回途中4安打1失点の投球を披露した。3勝目はつかなかったが、ウィル・スミス捕手は「いい投球をしていた」と絶賛した。山本は初回、リンドーアに先頭打者弾を浴びたが、そこからは7回2死まで20者連続アウト。ビシェットの左翼線二塁打とアルバ