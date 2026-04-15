元埼玉県警捜査１課刑事の佐々木成三氏が１５日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では京都府南丹市の山林で、遺体で見つかった安達結希さんの自宅に、警察が家宅捜索に入ったことを報じた。警察官が住宅の敷地内をメジャーで計る姿が中継され、佐々木氏は「家宅捜索というのは捜索差し押さえという中において、この家の中に何かしらの証拠品があるかもしれないということで証拠品を探す。これと同時に検証許可状。