Ｆ１レッドブルの支えた主要メンバーの大量離脱が止まらない。かつてレッドブルのエンジニアを務めていたケニー・ハンドカマー氏によると、さらなる優秀な人材が他チームのターゲットにされているという。レッドブルでは近年好調だったチームを支えてきたエイドリアン・ニューウェイ氏がアストンマーティン、ジョナサン・ウィートリー氏がアウディ（すでに退任）、ロブ・マーシャル氏がマクラーレンに移ったが、さらに代表を務