現在、グループ最大規模のワールドツアーを敢行中のTWICE。その一方で、メンバーの健康状態を巡り、世界中のファンからは悲鳴に近い懸念の声が上がっている。【写真】ほぼ紐だけ…モモの大胆衣装ダヒョン、チェヨン、モモの3人に相次いで発覚した身体の不調は、現在の稼働状況がいかに限界を超えているかを如実に物語っている。まず、ダヒョンが3月26日、足首の骨折により活動中断を発表した。激しいダンスをパフォーマンスの核と