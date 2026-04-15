未発表なSonyの5GスマホがFCC通過！次期スタンダードスマホ「Xperia 10 VIII」か。写真は既存の10 VII既報通り、Sonyが展開する「Xperia」ブランドにおける次期スマートフォン（スマホ）「XQ-GEx4」および「XQ-GHx4」の2機種を開発していることが明らかになっています。なお、xは数字で「4」が日本のオープン市場向け、「5」が欧州など向け、「7」が中国など向けとなり、恐らくXQ-GE44などがスタンダードモデル「Xperia 10 VIII」