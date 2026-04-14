宅配ピザチェーンのドミノ・ピザは、24日から5月10日までの期間限定で、「ドミノデカ盛り祭（まつり）」を開催する。なお、4月24日から26日は、ドミノ・ピザ公式オンラインおよびアプリからに限り注文でき、27日以降は、電話・店頭注文も可能となる。【写真】チーズがびよ〜ん！「ほぼ1kgウルトラチーズ」を持ち上げた様子今年のゴールデンウィークは、物価高の影響で節約志向が高まると同時に、例年通り高速道路では長距離に