グーグルは、新型Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」を発表した。発売日は4月14日。グーグルの直販ストアでは、発表にあわせて、より割安に購入できるキャンペーンを開催している。 「Pixel 10a」は、グーグル製スマートフォンの中でも、コストと性能のバランスを重視するAシリーズの最新機種。チップセットには、自社設計の「Google Tensor G4」を搭載する。