長岡市の信濃川で4月9日に発見された身元不明の遺体が司法解剖の結果、ことし1月下旬から行方不明になっていた十日町市に住む女子中学生と15日、判明しました。死因は溺水の疑いということです。女子中学生はことし1月26日から行方不明となっていた十日町市に住む当時中学3年生の樋口まりんさん（15）です。事態が動いたのは4月9日。長岡市釜ケ島の信濃川の中洲で身元不明の女性が遺体で発見されました。警察によりますと9日午前10