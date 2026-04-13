NTTドコモは、4月14日に実施されるdアカウントの認証方式の変更に伴い、d払いの決済時などに影響が出る場合があるとして、Webサイトで対処法を案内している。 dアカウント設定アプリへのプッシュ通知による認証が終了することによるもの。影響を受けるのは、d払い（ネット）の決済時やdアカウントへのログイン時などで、同認証方式を利用しているユーザー。これにより、決済やログインの手続きが完了できなく