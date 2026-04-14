元人気セクシー女優で、現在はタレントとして活躍する蒼井そらの、まさかの“暴露キャラ化”が波紋を呼んでいる。「蒼井さんは、4月11日から12日にかけて放送されたAMEMAの開局10周年記念『30時間限界突破フェス』内の『愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森』に出演しました。そこで、初対面で関係を持った男性タレントとして、山本裕典（ゆうすけ）さんの名前を口にしたのです。場所は蒼井さんの自宅で、時間は朝の5時ご