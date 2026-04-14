みなさんは毎日フルーツを食べていますか？【写真で見る】種や皮を気にせず食べられる？“進化系フルーツ”実は日本人のフルーツを食べる量は、50年ほどで半減しているということです。なぜ“フルーツ離れ”が起きているのでしょう。りんご1個・バナナ2本1日のフルーツ摂取量の目安山形純菜キャスター：厚労省によると、1日のフルーツ摂取量の目標は200gとなっています。▼りんご：1個▼みかん：2個▼いちご：12粒▼バナナ：2本2