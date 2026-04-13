次長課長・河本準一週刊女性PRIME

次長課長の河本準一 昨年春に元アイドル妻と離婚していたか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 次長課長河本準一が昨年春に離婚していたと、週刊女性PRIMEが報じた
  • 河本は反対したが妻の意思が固く、親権は妻が持つことになったという
  • 事務所は離婚と親権の事実を認めたが、経緯は回答を控えたとのこと
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