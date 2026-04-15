◇ア・リーグエンゼルスヤンキース（2026年4月14日ニューヨーク）エンゼルスマイク・トラウト外野手（34）が14日（日本時間15日）、敵地でのヤンキース戦に「2番・右翼」で先発出場。第1打席で2試合連発となる5号ソロを放った。初回1死の第1打席で相手先発左腕・ウェザーズの低め直球を完璧に捉え、中堅左に5号先制アーチを放った。主砲の一発に刺激を受けた打線は次打者・アデルも2号ソロで続くと、4番・ソレアも