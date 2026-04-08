懲役７年６ヵ月の刑が確定した。４月７日、過失運転致死傷の罪などに問われていた元トラック運転手・降籏紗京（ふりはた・さきょう）被告（30）が東京高裁への控訴を取り下げていたことが判明。一審で東京地裁が下した冒頭の判決が確定したのだ。「事故は’24年５月に起きました。埼玉県戸田市の首都高速で、降籏被告が運転していた大型トラックが、時速75〜80kmで渋滞の車列に突っ込み３人が死亡し、別の３人が重軽傷を負ったんで