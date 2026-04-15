都内の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁は15日、道交法違反容疑でピン芸人の長州小力（54）を書類送検した。同日、共同通信が報じた。【動画】「免許の有効期限が3月5日で切れていることに気づかず…」神妙な面持ちで謝罪した長州小力、謝罪小力は、1972年2月5日生まれ。プロレスラー・長州力のものまねで人気を博し、2005年の『R-1ぐらんぷり』（現・R-1グランプリ）では決勝にも進出した。（情報提供：共同通