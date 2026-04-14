韓国の人気チアリーダーとして注目を集めたキム・ハンナが、ラブラブなデートSHOTを公開して話題だ。【写真】「期待していいよ…」韓国美人チアの“脱アジア級”ボリューム感キム・ハンナは最近、自身のインスタグラムを更新。「ぎゅうぎゅうだった聖水」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、街中のとあるカフェ店内でくつろぐキム・ハンナが写っている。黒髪のロングヘアを胸元まで垂らし、オーバー