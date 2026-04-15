第2戦は2-1で勝利も合計スコアで敗退スペイン1部バルセロナは、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）運準決勝の第2戦でアトレティコ・マドリードと対戦して2−1で勝利した。しかし、初戦を0−2で敗れていたことから2試合合計スコアで2−3となり、準々決勝で敗退となった。2点ビハインドで第2戦を迎えたバルセロナは、前半4分にはハイプレスからボールを奪い、FWラミン・ヤマルのゴールで先制した。さらに同24分にもFWフェラン・トー