元埼玉県警捜査一課で、メディアなどでも活躍する佐々木成三氏が１４日、Ｘを更新。京都で子供の遺体が発見されたことを受け、自分が発信することで気を付けている部分を強調した。京都府南丹市で小学生の男児が行方不明となり、連日捜索の状況などが報じられる中、１３日に、子供の遺体が発見された。１４日午後１時現在、まだ行方不明の男児の遺体とは断定されていないが、多くのニュース、情報番組で遺体発見のニュースを伝