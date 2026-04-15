日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品「チキンタツタ」と新商品「タルタル油淋鶏（ユーリンチー）風チキンタツタ」「チーズチキンタツタ」など全6種を4月15日から期間限定で販売します。SNS上では、人気テレビアニメ「機動戦士ガンダム」とコラボした、数量限定パッケージが注目されています。【画像】「飲み終わるとカップの向こう側に…！？」コチラがマック×ガンダムコラボ・数量限定コラボパッケージのビジュア