フォークシンガー、松山千春（70）の春の全国ツアー「デビュー50周年記念松山千春コンサート・ツアー2026春」が、4月10日の東京・多摩市のパルテノン多摩からスタートした。7月1日の北海道・札幌ニトリホールまで、20都市で21公演を繰り広げる。かねてより歯に衣着せぬ物言いがたびたび話題になる千春。昨今の世界情勢に、黙っていられるはずもなく……。10日の公演から現地レポートをお届けする。＊＊＊【写真】古希を迎え