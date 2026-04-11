春は、サバやアジなどの魚介類に寄生した「アニサキス」による食中毒が増加します。食中毒を予防する方法について、厚生労働省がXの公式アカウントで呼び掛けています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「アニサキス」による食中毒を防ぐ行動です！厚労省は「【酢や塩での調理でアニサキスは死滅しません！】」と投稿。その上で「#アニサキス は魚介類の寄生虫です。食酢、塩漬け、しょうゆ、ワサビでは死滅しない