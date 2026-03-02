1日夜に決起集会が行われ、岡本和真と山本由伸の姿も

野球日本代表「侍ジャパン」は1日夜、大阪でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた決起集会を行った。大谷翔平投手らがインスタグラムで続々報告した。まだ練習には参加していなかった山本由伸投手、岡本和真内野手らも揃い、ついに全員集合。ファンも「いよいよ始まるのかと思うとワクワクしてきます」と気持ちを高めている。

中村悠平捕手は自身のインスタグラムに「全員揃いました！ このメンバーで世界一目指します！」と投稿。30人超が笑顔で収まっている集合写真には、センター前方に山本、左後方には岡本の姿もある。

岡本はオフにポスティングシステムを利用してブルージェイズに移籍。米国でのスプリングトレーニングに参加し、23日（日本時間24日）のメッツとのオープン戦では第1打席にバックスクリーンへ豪快弾を放っていた。

頼れる“最後の侍”の帰還に、SNS上には「いつの間にか来ていた」「あっという間に和真さんと村上くんと山本由伸くん帰国したのね！」「山本、岡本もいるね。これで完全体だ」「岡本さんも揃っていよいよですね」「岡本もいるしいよいよ本番モードやね」など期待の声が上がった。（Full-Count編集部）