フィギュアスケートで日本ペア史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。金メダル獲得の実感は徐々に感じられたといいます。

りくりゅうペアは、ショートプログラムでのリフトの演技失敗で失意の中迎えたフリースケーティングでリフト、ジャンプ、そしてシンクロしたスケーティングをみせ逆転の金メダルを獲得しました。

表彰式後は実感がまだ湧かないと話していたりくりゅうペアですが、「たくさんのメッセージをいただいていて、それを読んでいるうちに金メダル取ったんだなって少しずつ実感しました」と話す三浦選手。木原選手も「昨夜ようやく睡眠取ることができたので、今朝起きたときに金メダル取れたんだなって実感できました」と語り、2人ともにタイムラグはあったものの金メダルの実感を得ることができたと明かしました。

また木原選手は「SP（ショートプログラム）の翌日は絶望の朝だったんですけど、今日初めてぐっすり眠れました。ショートの後は、寝てるんですけど脳は起きて常に考え事をしている状態。昨日は時間がなかったです」と睡眠状態を明かしました。

これに対し三浦選手は「私はショート終わった後もちゃんと寝られた」と掛け合いました。

(3月2日放送 日本テレビ『Going! Sports&News』を再構成)