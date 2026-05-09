りくりゅうペアの最新ショットが話題を呼んでいる(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得。先に引退を発表し、プロスケーターとなった“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一が新たにインスタグラムを更新。最新ショットが話題を呼んでいる。【写真】雰囲気一変！“カップルみたい”と言われたりくりゅうの最新ショットをチェック2人は5月11日に放送される「テレビ×ミセス」