フィギュアスケート・ペアのミラノ・コルティナ五輪金メダリストで、プロスケーターの“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）が１１日、ＴＢＳ系「テレビ×ミセス」に出演。珍しいジャージ姿で番組を盛り上げた。番組冒頭で三浦は袖の透け感がある青のトップス、木原はグレー系のオーバーサイズシャツを羽織り登場。トークコーナーでは人生ベストソングとしてミセスの「僕のこと」を１位に挙げ、三浦が「練習に