自身のインスタグラムに投稿ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、先月28日に引退会見を行った“りくりゅう”の三浦璃来さんが自身のインタグラムを更新。ペアを組んだ木原龍一氏のお茶目な姿がファンの話題となっている。三浦さんは、木原氏との共同投稿で「宣材写真撮影中のひとコマおちゃらけ龍一とノーマル龍一」とつづって、2枚の写真を投稿した。純白のスーツ姿の三浦さんと、グレーの