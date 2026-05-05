ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、日本初の金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来選手と木原龍一選手に、テレビ関係者から大きな注目が集まっている。 「りくりゅう」の2人は4月28日、記者会見を開き、現役引退を正式に報告。国民的な人気を誇るペアの引退となり、多くのファンから驚きの声が上がっている。そんな2人に対して、テレビプロデューサーたちが猛烈なオファーを繰