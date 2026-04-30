志を果たせるか。【もっと読む】りくりゅう プロ転向で衝撃の「ギャラ」が発覚28日、フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来（24）、木原龍一（33）コンビが引退会見を開いた。2人は今後はプロに転向し、数年後に指導者への転身を目指すという。かねて「日本をペア大国に」と口にしてきた三浦は、「将来的に自分たちの生徒だけで表彰台を埋めたい気持ちは強い」と意気込んだが、「りくりゅう2