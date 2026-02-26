ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢史上初、フィギュアスケートのペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手・木原龍一選手のりくりゅうペアが25日、会見を行いました。

りくりゅうペアは今大会、ショートプログラムではリフトのミスが響き5位発進となりましたが、『オリンピックの魔物』について木原選手は「魔物を感じたというよりは、オリンピックという舞台で自分たちが動きすぎてしまっていたのかな、と映像を少し見た時に感じました」と分析しました。

続けて「サイドバイサイドのジャンプを着氷した後に普段の音より早いタイミングになってしまっていましたし、そこからのリフトの軌道と回転スピードで体が動きすぎてしまったが故にズレてしまったミス。魔物の正体はいつもより調子が良すぎてしまったのが原因だったのかなと思います。もし魔物さんに声をかけるなら『今じゃなくていいでしょ』というのはありました」とコメントし、会場では笑いが起こりました。

三浦選手も「2人ともがオリンピックをどこか考えすぎていて、すごくアグレッシブに動いていたのがショートプログラムのリフトのミスにつながってしまったと分析したので、試合自体は普段の試合と変わらないと思っています」と振り返りました。