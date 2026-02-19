¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡ª¡×¡Ö»ö¸ÎÀ£Á°¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¥Ò¥ä¥ê¡ÄÂÇµåÄ¾·âÀ£Á°¤Ë´Ú¹ñ¤â¶Ã¤¡ÖÂ¸µ¤ò¤«¤¹¤á¤ë¤è¤¦¤ËÄÌ²á¡×
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤ÇºÇÂ®158km¤òµÏ¿¤·¡¢·òºß¤Ö¤ê¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇµå¤¬Â¸µ¤ò¤«¤¹¤á¤ë¤Ò¤ä¤ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â±é½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«¤¬¹û¤ì¤¿ÈþËÆ¡ÄºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î´°àú¥Ó¥¸¥å
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤À¡ª½é¥é¥¤¥ÖBP¤«¤é»ö¸ÎÀ£Á°¡ÄÂçÃ«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÈô¤ó¤Ç¤¤¿ÂÇµå¤Ë¸½¾ìÁûÁ³¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê£¿ô¤ÎÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï2·î18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô4¿Í¤òÁê¼ê¤Ë18µå¤òÅê¤²¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¥Ò¥Ã¥ÈÀ¤ÎÅö¤¿¤ê1ËÜ¡¢Í··â¥´¥í1ËÜ¡¢Ã¥»°¿¶2¤Ä¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¤Ë¤ÏºÇÂ®98¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó158km¡Ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
1¿ÍÌÜ¤ÎÂÇ¼Ô¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥¢¥Ë¤Ï5µåÌÜ¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¡¢Åê¼êÁ°¤òÈ´¤±¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÂçÃ«¤ËÄ¾·â¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¸µ¤ò¤«¤¹¤á¤ë¤è¤¦¤ËÄÌ²á¤·¡¢¤³¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£
³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤òÁÀ¤¦¥·¥¢¥Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂÐÀï¤¹¤ëÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ïµå¤ò¸«¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÈà¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÄ¾ÀÜ´¶¤¸¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¹äÂ®µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢°ÒÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤âÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¡¢¡ÖµåÂ®¤âÂ®¤¯¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÆ°¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£Æü¤Î»Ñ¤Ç¤â½½Ê¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3·î½é¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤Ë¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¤ß½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò³«»Ï¤·¡¢¥é¥¤¥ÖBPÅÐÈÄ¤ÈÂÇ·âÎý½¬¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÅêÂÇ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
½é¤Î¥é¥¤¥ÖBP¤Ç158km¤Î¹äÂ®µå¤ÈÃ¥»°¿¶¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ò¤ä¤ê¤È¤¹¤ëÂÇµå¤Î¾ìÌÌ¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢ÂçÃ«¤ÎÉüµ¢¥×¥í¥»¥¹¤Ï³«»Ï¤«¤é¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë