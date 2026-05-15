大谷が完全休養となれば昨年の161試合目以来【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に臨む。日本の午前7時前にスタメンが発表され、大谷翔平投手は打線から外れた。ファンも“納得”の声を寄せている。大谷は前日13日（同14日）のジャイアンツ戦に先発登板した。7回8奪三振無失点の好投で3勝目をマーク。チームの連敗を4で止める快投だ